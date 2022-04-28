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Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum

Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi davası kararları sonrasında sarf ettiği sözler nedeniyle kendisine ''Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat'' diyen Erdoğan'a cevap verdi.

Gezi davasında açıklanan kararlar sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önünde sert bir açıklama yapmış; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmişti. 

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Özel, söz konusu sözleri nedeniyle yandaş basında hedef gösterilirken; Erdoğan'da Özel'i ''Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat'' diyerek hedef almıştı. 

Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi konuşan Erdoğan ayrıca Özel'e dava açacağını da duyurmuştu. 

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT
CHP'li Özel, Erdoğan'a Halk TV'de yayınlanan Kadraj programına bağlanarak yanıt verdi. 

"Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soyismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum'' diyen Özel, ''Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Erdoğan’ın soyadımla uğraşması acziyet göstergesi. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok'' ifadelerini kullandı.

 ''DEDİKLERİMDE SUÇ UNSURU VAR MI?''
Özel ayrıca ''Herkesin yargılanmasının usülleri belli. Dokunulmazlığımı kaldırırsınız. Yargılanırım. Mahkeme karar verir. Dediklerimde suç unsuru var mı? Sokakta çocuklar birbirlerinin soyadlarıyla dalga geçtiğinde babası der ki, 'Evladım soyadıyla dalga geçilmez. Ben bütün Erdoğan ailesine soyadlarından dolayı saygı duyuyorum" diye konuştu.

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Etiketler özgür özel erdoğan
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