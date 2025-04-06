Özgür Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Seni ne Amerika kurtarır ne Trump''

CHP lideri Özgür Özel, kurultayda yeniden genel başkan seçilmesinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, ''Erdoğan, Amerikan mandasının peşinde. Seni ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Özel, kurultayın ardından Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu.

Özgür Özel'ın mitingdeki konuşmasından satırbaşları şöyle:

''19 Mart darbesi başarısız olmuştur. O darbeye kalkışanlar Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe girişiminde bulunmuş, millet teslim olmayıp ayağa kalkmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmaya çalışan akıl cuma günü partiye kayyım atamaya da kalktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine kayyım atamaya yeltendiler. O gün bir saniye bile düşünmeden bu kurultayın yeniden toplanmasını, kararın tazelenmesini ve CHP'nin birliğini herkese göstermesini istedik.

Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir CHP'yi kimse tutamaz.

''DARBENİN BİR AYAĞI DA OKYANUS ÖTESİNDE''

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili 'Trump'ın haberi vardı' haberleri çıkıyor, ne burdan bir ses var ne oradan. ama hepimiz biliyoruz ki darbenin bir ayağı da okyanusun ötesinde. Şimdi darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle.

''ERDOĞAN AMERİKAN MANDASININ PEŞİNDE''

Erdoğan, Amerikan mandasının peşinde. Seni ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır.

''GEÇMİŞTE MAĞDURUYKEN ŞİMDİ ZALİMİ OLDULAR''

Geçmişte Saraçhane'nin mağduruyken şimdi zalimi oldular. 15 Temmuz gecesinin mağduruyken 19 Mart darbesinin sahibi oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi okyanus ötesinden icazet aldılar. Bütün Türkiye'ye duyururum ki; İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. İlk günden beri söyledim darbenin planlayıcıları burada. Kimi adliyede kimi sarayda. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibatta okyanusun ötesinde.

47 yıl birinci parti seçilemedik. Suçu kendimizde aradık. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 gün bile göstermeye dayanamadılar. Oy alıp seçilince cumhurbaşkanı dediğimiz kişi bize darbeye kalkışınca biz de ona cuntacı dedik.

''SEÇİMDEN KAÇAN CUNTACIDIR''

Bizim cunta başkanı ifademize tepki gösteriyorlar. Milletin seçtiklerini derdest etmek için her türlü kamu yetkisini kullanan, seçimden kaçan cuntacıdır. Size teslim olmayacağız.''