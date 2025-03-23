Özgür Özel'den İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk açıklama

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak ''Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için tutuklandı.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması, 'terör' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından duruşma salonundan çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu, kararın ardından değerlendirmede bulundu. Özel yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden bu önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üst üste üç kez seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı, oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama diğer dosyadan, yani ‘İmamoğlu suç örgütü’ diye tarif edilen dosyadan tutuklanmasına karar verdiler.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Bir yanıyla İstanbul Büyükşehir’in yönetme iradesine bir kayyım atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Ama başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itiraz da olacaktır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye’nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir. Halka rağmen kimseye kumpas kurup, onu oyun dışına itemezsiniz, görevini, sorumluluklarını elinden alamazsınız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla olacak. Belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem Başkan suçsuzluğu ispatlanana ya da tutukluluğu ortadan kalkana kadar bu vekalet görevi sürecek. Sonra görevinin başına dönecek. Ancak bugün Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar, tekerlekli sandalye ile oy vermeye gidenler, iki bastonla iki büklüm, emekleyerek merdiven çıkanların görüntüsü bu ülkede kimin geldiğini, kimin gittiğini gösteriyor.

'BU MİLLET CANINI VERİR SANDIĞINI VERMEZ'

Ekrem başkanın morali son derece yüksek. Bu kurulan kumpasın kimin tarafından kurulduğunu en tepede ve bu binanın tepesindekiler tarafından nasıl yönetildiğini biliyor. Aşama aşama biliyoruz. Alıp da saldıkları adamı suçüstü yapınca getirip, göstermelik tutuklama yapacak kadar acizler. Bugün ‘adli kontrol’ diye kendileri servis edip daha sonra ‘Tutuklu olduğu için ona gerek yok’ diye yazacak kadar acizler. Ama bu ülkedeki insanlar kimi Cumhurbaşkanı yapacaklarına bir başkasının karar vereceği kadar aciz değiller. Bu millet her şeyi verir; vergi verir, devlet için can verir, ama sandığını vermez. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu asla değiştiremeyecekler."

'SARAÇHANE'YE DAVET EDİYORUZ'

Özel, gazetecilerin, “Ekrem İmamoğlu Silivri’ye mi götürülecek?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu anda Silivri’ye gideceği yönde bilgi var ama dikkatle takip ediyoruz. Bugün oyunu kullanan herkesi Saraçhane’ye davet ediyoruz. Oyunu kullanan ya da komşularının kullanmasına eşlik edenleri görevi bittikten sonra Saraçhane’ye davet ediyoruz. Bizim beklentimiz de Ekrem Başkan’ın beklentisi de Saraçhane’deki büyük buluşmanın bugün de gerçekleşmesidir. Ayrıca bir küçük detay vereyim de neyin ne olduğu anlaşılsın. Necati Özkan’ı, İBB’ye 1 kuruş fatura kesmemiş, İBB’den 1 lira almamış kişiyi bugün İBB’ye rüşvet vermekten tutukladılar. İstanbul Büyükşehir’e rüşvet vermekten… Bir işi yok. Ekrem Başkan’ın sadece birlikte çalıştığı bir arkadaşı olarak, kendisine fikir veren, siyaset tavsiyelerinde bulunan bir siyasi iletişimciyi, İBB’den 1 lira almamış ve bir fatura kesmemiş birini İBB’ye rüşvet vermek suçundan tutukladılar. Mahkemenin bir tanesi, karşı karşıya, tamamını serbest bıraktı, ‘Tutuklama son tedbirdir’ diyerek. Karşısındaki 11 kişinin yedisini tutukladı.”