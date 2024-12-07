Özgür Özel'den kulağına fısıldayan vekile fırça
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptığı sırada kulağına fısıldayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e ''Dur abi biliyorum'' diyerek tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP'li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi'nin çalışmalarına dikkat çekti.
Özel, konuşma yaparken kulağına fısıldayan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e ‘Dur abi biliyorum' deyip sinirlendi. Özel, “Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongre merkezini yapıyoruz” dedi. Bu sırada Meriç, “Bugün kurtuluş günü” deyince, sinirlenen Özel, “Dur abi biliyorum” diyerek sinirlendi.
İHA
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