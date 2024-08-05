  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özgür Özel'den ''müfredat'' açıklaması: ''Anayasa yapmak kadar önemli''

Özgür Özel'den ''müfredat'' açıklaması: ''Anayasa yapmak kadar önemli''

Özgür Özel'den ''müfredat'' açıklaması: ''Anayasa yapmak kadar önemli''
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ''Bizim CHP olarak müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli gördüğümüz değerlendirmemizin bir kez daha altını çizmek isterim'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gamze Taşcıer de katıldı. Özgür Özel, ekim ayında eğitim gündeminde ortak yol haritasını doğru verilerle, doğru bilgilerle ve kamuoyunu doğru bilgilendirerek belirleyebilmek üzere toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Özel, sendikaların siyasi görüş farklılıkları olabileceğine dikkat çekerek, "Sendikaların üye yapılarının farklılıkları olabilir. Ama önemli olan bilimsellikten uzaklaşmamak. Çünkü bu başka alanlarda da sorun yaratıyor ama milli eğitim alanında bilimsellikten ayrılmak, çok paradoksal bir durum olarak meseleyi baştan aşağıya zedeleyebiliyor. Bizim CHP olarak müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli gördüğümüz değerlendirmemizin bir kez daha altını çizmek isterim. Anayasa yapma konusunda ülkede sürekli bir iddia, bir çağrı ve talep var. İşin özüne girene kadar söylenen pırıltılı lafların hepsine katılıyoruz. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir. Zaman geçtikçe yıpranmayan, güçlenen metinlerdir. Tam bir mutabakatla yapılması gerekir deniyor. Ama bunu yapmak için gerekli irade gösterilmiyor. Göstermek için önce bir mevcut anayasaya uymak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak, anayasal düzenin devamı için anayasaya saygının, toplumsal mutabakat metnine saygının olmazsa olmaz olduğunu kabul etmek lazım. Maalesef bundan mahrumuz" dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve milli eğitim politikalarıyla ilgili ekibin deprem bölgesine gideceğini belirterek, "Milli eğitim politikalarıyla ilgili ekibimiz bugün herhalde bir Adana seyahati ile başlayıp, yarın ilk resmi çalışmayı Hatay'da başlatacaklar ve önce deprem bölgesini dolaşacaklar. Yaz boyunca 30 ili dolaşmayı, deprem bölgesinin tamamını dolaşmayı ve bu 30 ilde eğitim maratonunun çıktılarını paylaşmayı, sendikaların, öğretmenlerin birlikteliklerini, velileri, mümkün olduğu kadar öğrencileri ziyaret etmeyi, ardından mümkün olan yerlerde halk buluşmaları yapmayı ve eğitimi Anadolu ve Trakya'da yaz boyunca gündemde tutmayı, bu meseleyi pozitif bir gündemle, yapıcı bir anlayışla ama dirayetli, kararlı ve enerjik bir takvimle, yaz boyunca gündemde tutmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'in açılış konuşmasından sonra 35 eğitim sendikası temsilcisinin bulunduğu toplantı basına kapalı devam etti.

DHA

Etiketler CHP özgür özel anayasa müfredat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti En yüksek emekli promosyonu veren banka değişti Temmuz enflasyonu açıklandı Temmuz enflasyonu açıklandı Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Dünyanın en vahşi ve en hızlısı: Çanakkale açıklarında ilk kez görüldü Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Yüzde 30 düşük maaş tehlikesi: Emeklilik hakkı başvuranlar ve başvuracaklar dikkat Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz Estetiği abartınca... Tuğba Altıntop'u artık eski eşi Rafet El Roman bile tanıyamaz ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Marmaris'te akran şiddeti: Öldüresiye dövüp kayda aldılar Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Ağustos 2024 kira zam oranı belli oldu Robot süpürge bomba gibi patladı Robot süpürge bomba gibi patladı
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... Depoları doldurmayın; bekleyin: Benzine indirim geliyor... İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' Tuvana Türkay'dan erişim engelli Instagram'dan bikinili ''VPN hatırası'' İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu Instagram'ın erişim yasağının kalkacağı tarih belli oldu İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı