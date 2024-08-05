Özgür Özel'den ''müfredat'' açıklaması: ''Anayasa yapmak kadar önemli''

CHP lideri Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ''Bizim CHP olarak müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli gördüğümüz değerlendirmemizin bir kez daha altını çizmek isterim'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gamze Taşcıer de katıldı. Özgür Özel, ekim ayında eğitim gündeminde ortak yol haritasını doğru verilerle, doğru bilgilerle ve kamuoyunu doğru bilgilendirerek belirleyebilmek üzere toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Özel, sendikaların siyasi görüş farklılıkları olabileceğine dikkat çekerek, "Sendikaların üye yapılarının farklılıkları olabilir. Ama önemli olan bilimsellikten uzaklaşmamak. Çünkü bu başka alanlarda da sorun yaratıyor ama milli eğitim alanında bilimsellikten ayrılmak, çok paradoksal bir durum olarak meseleyi baştan aşağıya zedeleyebiliyor. Bizim CHP olarak müfredat yapmayı anayasa yapmak kadar önemli gördüğümüz değerlendirmemizin bir kez daha altını çizmek isterim. Anayasa yapma konusunda ülkede sürekli bir iddia, bir çağrı ve talep var. İşin özüne girene kadar söylenen pırıltılı lafların hepsine katılıyoruz. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir. Zaman geçtikçe yıpranmayan, güçlenen metinlerdir. Tam bir mutabakatla yapılması gerekir deniyor. Ama bunu yapmak için gerekli irade gösterilmiyor. Göstermek için önce bir mevcut anayasaya uymak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak, anayasal düzenin devamı için anayasaya saygının, toplumsal mutabakat metnine saygının olmazsa olmaz olduğunu kabul etmek lazım. Maalesef bundan mahrumuz" dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve milli eğitim politikalarıyla ilgili ekibin deprem bölgesine gideceğini belirterek, "Milli eğitim politikalarıyla ilgili ekibimiz bugün herhalde bir Adana seyahati ile başlayıp, yarın ilk resmi çalışmayı Hatay'da başlatacaklar ve önce deprem bölgesini dolaşacaklar. Yaz boyunca 30 ili dolaşmayı, deprem bölgesinin tamamını dolaşmayı ve bu 30 ilde eğitim maratonunun çıktılarını paylaşmayı, sendikaların, öğretmenlerin birlikteliklerini, velileri, mümkün olduğu kadar öğrencileri ziyaret etmeyi, ardından mümkün olan yerlerde halk buluşmaları yapmayı ve eğitimi Anadolu ve Trakya'da yaz boyunca gündemde tutmayı, bu meseleyi pozitif bir gündemle, yapıcı bir anlayışla ama dirayetli, kararlı ve enerjik bir takvimle, yaz boyunca gündemde tutmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'in açılış konuşmasından sonra 35 eğitim sendikası temsilcisinin bulunduğu toplantı basına kapalı devam etti.

DHA