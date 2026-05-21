Özgür Özel'den mutlak butlan kararı sonrası ilk açıklama

CHP kurultay davasında mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verdi.

Özel'den ilk açıklama

Mutlak butlan kararı sonrası gözlerin çevrildiği Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 39'uncu Olağan Kurultay'dan görüntülere yer vererek, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" dedi.

Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum! pic.twitter.com/U8FkWBdFQ4 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2026

