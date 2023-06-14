Özgür Özel'den resti: ''Eğer kurultayda hesaplaşmazsak...''

"Genel Başkan adayı mısınız?" sorusuna verdiği "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayın mutlaka yerel seçimden önce yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'deki 'değişim' talepleri dillendirilmeye devam ederken partisinin kurultay sürecine işaret eden CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Kurultayda hesaplaşmazsak, taban ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır" dedi. Özel, kurultayın yerel seçimden önce yapılması gerektiğini kaydetti.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Özel, "Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer siz bunu bir sandığın önüne koyup üyelerimizle, kurultayda hesaplaşmazsanız yani hesaplaşmalarını ve hesap görmelerini, hesap sormalarını ve hesap vermemizi sağlamazsak ve oradan helalleşerek çıkmazsak taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. O yüzden biz, üyenin delegenin önünden sandığı kaçıramayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında (13 Haziran) kullandığı "Gemiyi limana sağlam götüreceğim" ifadesini değerlendiren Özel, "Kemal Bey’in kaptanlıktan tarif ettiği işten benim anladığım, Kemal Bey kurultaya kadar kaptanlık edip, onu tarif ediyor" ifadesini kullandı.

"GENEL BAŞKANLIK DA DAHİL, SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Özel, "Partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ile 'gizli bir anlaşmanın yapıldığı' iddialarına ilişkin de konuşan Özel, "Benim kendi pozisyonumla ilgili dedikodu niteliğindeki bu angajmanlarla ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor" dedi.