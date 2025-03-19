Özgür Özel'den Saraçhane'de tarihi açıklama: ''Buradan ayrılmıyorum''

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'ye geldi. Özel, ''Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına sahip çıkmak için ben Saraçhane'deyim buradan ayrılmıyorum.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Saraçhane'ye geldi.

Özel, gözaltı kararını darbe girişimi olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun suç örgütü liderliğiyle suçlanmasına tepki gösteren Özel, ''Suç örgütü lideri diye yazdıkları yerde yazım hatası var. Recep Tayyip Erdoğan yazacakları yere Ekrem İmamoğlu yazmışlar.'' dedi.

Özel konuşmasında şunları kaydetti:

''Günün ilk saatleriyle birlikte 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için görevlendirilen büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 106 arkadaşımız, çağrıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi o kötü fotoğrafları vererek, çalınan kapıların açılması beklenmeden, karşılarındaki her şeyi yıkarak, ayıplı bir muameleyle İstanbul’un iradesine saldırdılar.

Yapılan bir darbe girişimidir. Bugünün İstanbu Cumhuriyet Başsavcısı geçmiş dönemde mahkeme mahkeme gezdirilip istenen kararları alan bir seyyar giyotin olarak gezdirilmiştir. Sonra ödüllendirilip Erdoğan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İstanbul Üniversite’sinden buraya kadar barikat dinlemeden gelen gençlere teşekkür ediyorum. Biz burada Ekrem başkan hakim karşısında yanında olacağım ana kadar, Ekrem başkana emanet edilen, Ekrem Başkanın bize emanet ettiği İBB’ye sahip çıkacağız.

Birileri yetkisiz bir yönetim kurulunu çağırıp diplomayı iptal ettiler. Birileri aylardır duyduğumuz kumpas davalarının hepsini birden devreye soktu.

(Erdoğan'a) Her gece kendi sesiyle uyanıyor. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.

Polis barikatını dinlemeyip Saraçhane'ye yürüyen gençlere teşekkür ediyorum.

''BURADAYIZ HİÇBİR YERE AYRILMIYORUZ''

Ekrem Başkan hakim karşısına çıkınca yanında olacağım ana kadar Ekrem Başkan'a emanet edilen ve Ekrem Başkan'ın hepimize emaneti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne burada sahip çıkacağız. Buradayız hiçbir yere ayrılmıyoruz.

Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına sahip çıkmak için ben Saraçhane'deyim buradan ayrılmıyorum.

''SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ' YAZDIKLARI YERDE YANLIŞLIK VAR''

(İmamoğlu'na yöneltilen 'suç örgütü lideri' suçlaması) Suç örgütü lideri diye yazdıkları yerde yazım hatası var. Recep Tayyip Erdoğan yazacakları yere Ekrem İmamoğlu yazmışlar.

(Sine- millet çağrıları) Sinei millet meselesini daha önce de ifade ettik. Karşımızdaki yapı olgun sindirmiş ahlaki bir yapı olmadığı için siz bugün sine-i millete gittiğinizde sizin yerinize o koltukların yarısını bile kalanlar anayasayı referandumsuz değiştirme imkanı elde ederler. Sine-i millet erken seçim getirse 6 ay önce sinei millete çekilirdik. Boykot meselesi de önümüzde biz eğer parlamento çoğunluğunu alacak bir güçlü muhalefetini tuttuysak zaten cumhurbaşkanını değiştireceğiz. Biz ilk önce milletten aldığımız emanete sahip çıkmaya çalışmalıyız. Önerileri sonrasında uzun uzun tartışırız.''