  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özgür Özel'den Silivri'de olay olacak sözler: ''Bu kadarına FETÖ bile tenezzül etmedi''

Özgür Özel'den Silivri'de olay olacak sözler: ''Bu kadarına FETÖ bile tenezzül etmedi''

Özgür Özel'den Silivri'de olay olacak sözler: ''Bu kadarına FETÖ bile tenezzül etmedi''
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, İBB operasyonunda tutuklanan 12 ismin başka şehirlere sevk edilmesine ilişkin ''Bu kadarına FETÖ bile tenezzül etmedi'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 

Ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başka şehirlere sevk edilmesine ilişkin, ''Arkadaşlarımızı başka şehirlere naklediyorlar, eşlerinin, çocuklarının annelerinin ziyaretine engel olmaya çalışıyorlar bu kadarına FETÖ bile tenezzül etmedi.'' dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmayacağına inancımı eksiltemez. Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler. 

Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler

Hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmayacağız. Ben tüm milletimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ama bize bayram gelmedi. Bu kadar zulmü, çocuğa eşe yapılanları görünce ne bayramı?

DİSK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmayı sağladık. Başkanımıza yönelik haksız ifadeler kullanıldı. Arzu başkanın ve bizim arkadaşlarımızın verdiği emek çok kıymetli.

Bizim kırdığımız, üzdüğümüz varsa veya herhangi bir emekçi kardeşim İzmir'de yaşananlara üzerinden üzüldüyse, kırıldıysa tümünü üstüme alıyorum. Haklarını helal etsinler.''

text-ad
Etiketler özgür özel silivri fetö
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli sporcuyu pusu kurup, dakikalarca darp ettiler! Milli sporcuyu pusu kurup, dakikalarca darp ettiler! Kaybolan şizofreni hastasının ölümünün altından cinayet çıktı Kaybolan şizofreni hastasının ölümünün altından cinayet çıktı TOKİ'den 41 ilde yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle yeni arsa satışı TOKİ'den 41 ilde yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle yeni arsa satışı Sosyal medyanın peşine düştüğü ''mavi gömlekli'' ilk kez konuştu Sosyal medyanın peşine düştüğü ''mavi gömlekli'' ilk kez konuştu Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim! Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim! Anayasa Mahkemesi'nden Korumalı Mevduat hesapları için dikkat çeken karar! Anayasa Mahkemesi'nden Korumalı Mevduat hesapları için dikkat çeken karar! Ezber bozan ankette dikkat çeken sonuç: Özel Erdoğan'ı geçti, Özdağ Bahçeli'yi yakaladı! Ezber bozan ankette dikkat çeken sonuç: Özel Erdoğan'ı geçti, Özdağ Bahçeli'yi yakaladı! Gençlik kampındaki faciada can kaybı 3'e yükseldi Gençlik kampındaki faciada can kaybı 3'e yükseldi Edin Dzeko için sürpriz transfer hamlesi! Avrupa'ın devi onu istiyor! Edin Dzeko için sürpriz transfer hamlesi! Avrupa'ın devi onu istiyor! Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: ''İğrenç bir rezalet'' Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: ''İğrenç bir rezalet''
Kapalıçarşı esnafı gram altın için rakam verdi: ''3-4 ay içinde...'' Kapalıçarşı esnafı gram altın için rakam verdi: ''3-4 ay içinde...'' Çalışanına bu belgeyi vermeyen işveren yanacak! Çalışanına bu belgeyi vermeyen işveren yanacak! Ne sebze bıraktılar ne de meyve... Türkiye'nin uçan istilacısının başına para ödülü kondu! Ne sebze bıraktılar ne de meyve... Türkiye'nin uçan istilacısının başına para ödülü kondu! Boyner’in genç varisi Elif Boyner, İstanbul'u terk edip bir köye yerleşti! Boyner’in genç varisi Elif Boyner, İstanbul'u terk edip bir köye yerleşti! İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye'nin gizemli antik kentinde en az 4 bin yıllık bir tarihi keşif daha Türkiye'nin gizemli antik kentinde en az 4 bin yıllık bir tarihi keşif daha İzmir'de grev bitti: Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı! İzmir'de grev bitti: Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı! ORC'den 57 ilde dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 57 ilde dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu Cenk Tosun Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı Cenk Tosun Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı Reyting rekortmeni dizi turizmi patlattı! Otellerin doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı Reyting rekortmeni dizi turizmi patlattı! Otellerin doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı