Özgür Özel'den tarihi Saraçhane resti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de nöbete devam edeceklerini açıkladı. Özel, ''Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak'' ifadelerini kullandı.

23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de nöbet tutmaya devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ne olursa olsun Saraçhane'yi terk etmeyeceklerini söyledi.

Özel, Taksim konusunda ısrar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Saraçhane için bir kez daha çağrıda bulunan CHP lideri, ''Biz 1 milyon kişi buradayız ve gitmiyoruz. Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak. Bana Taksim'de milyarlar verip burada yerin dibine gömseler yine de ben Saraçhane'yi bırakmam. Taksim çağrısıyla bizi bölmeye çalışmayın'' dedi.

"SÖZÜMÜ DUYAN HERKESİ SARAÇHANE'YE BEKLİYORUM"

Özel, "Bugün nerede olmamız gerekiyorsa orada. Biz Taksim'de olmamız gerektiği gün Taksim'deydik. Gezi Parkı'nı kurtardık. İki günümüz var. Bizim olmamız gereken yer Saraçhane. Buradayız. "Taksim'e gidelim" deyip gücü böldürmeyin. Bizi birilerine karşı zayıf bırakmaya çalışıyorlar. Günü gelince hep beraber Taksim'e gideceğiz, hep beraber.

Sözümü duyan herkese sesleniyorum, 20.30'da yüz binler Saraçhane'de, İstanbul'un iradesine sahip çıkmaya, birbirine sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

"GELSİNLER"

Özgür Özel, İBDA-C'ye yakın olduğu iddia edilen bir grubun Saraçhane'deki "Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftarımızı açacağız" diyerek yaptığı iftar çağrısını değerlendirdi.

Özel şöyle konuştu:

"Çağrı yapmış adamlar. Gelsinler, bilmem ne yapsınlar. İşte gelecekler burada. Görünen o. Camiye geleceğiz, iftar yapacağız baş üstüne. Biz de zaten her gün 10.000 kişiye, 100.000 kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edeceğiz baş üstüne, sesi açmayız onların şeyi varken. Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız"