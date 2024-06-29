Özgür Özel'den ''winner ceket'' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, kamuoyunda "winner ceket" olarak adlandırılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın tercih ettiği ekoseli ceketlerden giymesiyle ilgili yapılan yorumlara "bir kez de biz giyelim, ne olacak" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ikinci kez bir araya gelmişti.

Ancak görüşme sonrası Ayşe Ateş'in yayınladığı bir fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fotoğrafta Özgür Özel'in üstündeki ceket dikkatlerden kaçmadı. Mavi renkteki ekose ceket akıllara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ve kamuoyunda "winner ceket" olarak adlandıran tarzı getirdi.

"Winner ceket" tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu. Altaylı, Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde giydiği ve çok konuşulan kamuoyunda "winner ceket" olarak bilinen ekoseli ceketi Özel'e sordu.

Özel, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.