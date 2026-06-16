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Özgür Özel'den yeni parti' açıklaması! Hem tarih verdi hem de B planını açıkladı

Özgür Özel'den yeni parti' açıklaması! Hem tarih verdi hem de B planını açıkladı
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CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmalarının ardından Özgür Özel, olası yeni parti iddialarına netlik kazandırdı. Gazeteci Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılamaması ve iktidarın CHP'yi seçime sokmama ihtimaline karşı "B planı" hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinde yankılanan "mutlak butlan" (hukuki geçersizlik) kararı sonrası başlayan yeni parti kurma iddiaları, Özgür Özel'in yaptığı son açıklamalarla resmi bir çerçeveye oturdu.

26 Temmuz Kritik Tarihi ve İktidarın Hamlesine Karşı 'B Planı'

Özgür Özel, partisinin olası bir kararla seçime girememe riskine karşı alınan tedbirleri ve hukuki stratejilerini net bir dille ifade etti. Gelişmelere dair öne çıkan tespitler şu şekilde kayıtlara geçti:

Özel, yeni parti kurma veya böyle bir partiye sahip olma fikrinin mevcut siyasi mücadelelerinden bağımsız, tamamen teknik bir tedbir olduğunu vurguladı. "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız" diyen Özel, CHP'nin seçime sokulmama girişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Süreçteki en kritik detay olarak 26 Temmuz tarihini işaret eden Özel, bu tarihe kadar bir kurultay gerçekleştirilememesi durumunda iktidarın CHP'yi seçimlerin dışında bırakabileceğini ve bu senaryoya karşı tam donanımlı bir B planı yürüttüklerini belirtti.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in Özel ile yaptığı görüşmeden aktardığı bilgilere göre; olası bir engelleme durumunda faaliyete geçirilecek olan yeni partinin binası ve teşkilat yapıları halihazırda hazırlanmış durumda ve "düğmeye basıldığında" hemen ortaya çıkacak pozisyonda bekletiliyor.

Murat Emir: "Her Türlü Seçeneği Masada Tutuyoruz"

Siyasi kulisleri hareketlendiren iddialara ilişkin bir diğer resmi açıklama da CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan Emir, partideki "adalet, hukuk ve yasa" talepli mücadelelerin sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Milyonlarca seçmenin umudunu bağladığı kadrolar olduklarını hatırlatan Emir, doğabilecek her türlü siyasi ve hukuki seçeneği akıllarının ve masalarının bir köşesinde tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Etiketler özgür özel CHP yeni parti 26 Temmuz kurultay mutlak butlan mutlak butlan kararı Deniz Zeyrek murat emir siyaset B planı
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