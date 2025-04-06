  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu
Güncelleme:

Yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu. İşte o isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün genel başkana tanıdığı yetki kapsamında partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından bugün CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nı topladı.

CHP lideri Özgür Özel seçimlere tek başına girerken kayıtlı 1323 delegeden 1278'i kurultayda oy kullandı. 

Özel, 1171 oyla yeniden genel başkan seçilirken, 105 oy ise geçersiz çıktı.

Bunların ardından CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu.

 ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'in CHP'nin PM listesinde yer aldığı görüldü.

İşte listedeki isimler:

Yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu. İşte o isimler...

Etiketler CHP özgür özel anahtar liste
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram tatilinin son gününde sahile akın ettiler Bayram tatilinin son gününde sahile akın ettiler Özgür Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Seni ne Amerika kurtarır ne Trump'' Özgür Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Seni ne Amerika kurtarır ne Trump'' Buz gibi bir haftaya hazır olun: Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek Buz gibi bir haftaya hazır olun: Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek Hukuk öğrencisi otomobilde ölü bulundu Hukuk öğrencisi otomobilde ölü bulundu Cem Yılmaz X'i terk etti Cem Yılmaz X'i terk etti İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay: Mart ayında öldü, temmuzda dirildi İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay: Mart ayında öldü, temmuzda dirildi Özgür Özel'in kurultaydaki o sözleri iktidarı ayağa kaldırdı Özgür Özel'in kurultaydaki o sözleri iktidarı ayağa kaldırdı İklim Kanunu Teklifi Meclis'e geliyor: Yasaklara uymayanlara ceza kesilecek İklim Kanunu Teklifi Meclis'e geliyor: Yasaklara uymayanlara ceza kesilecek Sanat dünyasında yaprak dökümü devam ediyor: Usta oyuncu hayatını kaybetti Sanat dünyasında yaprak dökümü devam ediyor: Usta oyuncu hayatını kaybetti