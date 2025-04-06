Yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu. İşte o isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün genel başkana tanıdığı yetki kapsamında partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından bugün CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nı topladı.

CHP lideri Özgür Özel seçimlere tek başına girerken kayıtlı 1323 delegeden 1278'i kurultayda oy kullandı.

Özel, 1171 oyla yeniden genel başkan seçilirken, 105 oy ise geçersiz çıktı.

Bunların ardından CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu.

''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'in CHP'nin PM listesinde yer aldığı görüldü.

İşte listedeki isimler: