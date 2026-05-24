Özgür Özel'in öfkesi kameraya yansıdı: ''Koy masaya, gelince okusun''

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye krizinde Özgür Özel'in, icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı anlar kameraya yansıdı.

Mahkemenin kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesinin adından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için düğmeye basıldı. Kararı tanımadıklarını belirterek nöbet tutmaya başlayan CHP'lilere polis ekipleri müdahale etti.

Özgür Özel tebligatı yırttı

Özgür Özel'in, makam odasına icra dairesinden gönderilen tahliye tebligatını "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttığı görüntüler ortaya çıktı. Özel'in yanındakilere dönerek "Koy masaya, gelince okusun" şeklinde talimat vermesi dikkat çekti.

Daha sonra genel merkez binasından ayrılan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir!" dedi. Özel, partililer ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüş başlattı.

DHA