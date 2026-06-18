Özgür Özel'in ''yedek parti'' planı belli oldu: İşte yeni adresin adı...

CHP'de mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in, 26 Temmuz 2026'da yapılması planlanan kurultayda yaşanabilecek bir kriz ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan 'Anadolu Birliği Partisi'ni yedek olarak hazırladığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan tarihi yönetim krizinin yankıları sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir "yedek parti" senaryosu gündeme geldi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesi ve görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in acil olağanüstü kurultay çağrısı yapmasıyla tırmanan gerilim, parti içindeki bölünmeyi yeni bir boyuta taşıdı.

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in TV100 canlı yayınında parti içi kaynaklara dayandırdığı kulis bilgilerine göre, Özgür Özel ve kurmaylarının olası kriz durumları için hazırladıkları stratejinin detayları şu şekilde:

26 Temmuz 2026 Felaket Senaryosu

Özgür Özel cephesi, yargı veya parti içi engellemeler nedeniyle 26 Temmuz 2026 tarihinde bir kurultay yapılamaması ve partinin olası bir seçime girememe ihtimalini "felaket senaryosu" olarak tanımlıyor.

Adres 'Anadolu Birliği Partisi': Bu olumsuz senaryoya karşı tedbir alan Özel'in ekibi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre halihazırda seçime girme yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi ile temasa geçerek bu yapıyı yedek parti olarak bekletiyor.

Geri Dönülmez Yol

Erkin'in aktardığına göre, yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından CHP şu anda fiilen ikiye bölünmüş durumda ve her iki taraf da geri dönüşü olmayan bu yolda kendi bağımsız hazırlıklarını yapıyor.