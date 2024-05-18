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Özhaseki, anketlerde en güvenilir 3 Bakan arasında yer aldı

Özhaseki, anketlerde en güvenilir 3 Bakan arasında yer aldı
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Hbs Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve kamuoyunun en çok güvendiği bakanları belirlemeyi amaçlayan ankette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en güvenilir üç bakan arasında yer aldı.

Bu sonuç, Bakan Özhaseki'nin halk nezdindeki güçlü imajını ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. 

Hbs Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve kamuoyunun en çok güvendiği bakanları belirlemeyi amaçlayan ankette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en güvenilir üç bakan arasında yer aldı.
 Anketin Detayları Hbs Araştırma Şirketi'nin anketi, çeşitli demografik gruplardan binlerce katılımcıyla gerçekleştirildi. 

Hbs Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve kamuoyunun en çok güvendiği bakanları belirlemeyi amaçlayan ankette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en güvenilir üç bakan arasında yer aldı.
Katılımcılara, mevcut bakanlar arasında en çok güvendikleri isimler soruldu ve sonuçlar dikkat çekici veriler ortaya koydu. 

Hbs Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve kamuoyunun en çok güvendiği bakanları belirlemeyi amaçlayan ankette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en güvenilir üç bakan arasında yer aldı.
Anket sonuçlarına göre, Özhaseki, istikrarlı duruşu ve icraatlarıyla halkın güvenini kazanan isimler arasında ilk üçte yer aldı.

Etiketler Mehmet Özhaseki hbs araştırma anket
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