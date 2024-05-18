Özhaseki, anketlerde en güvenilir 3 Bakan arasında yer aldı

Hbs Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve kamuoyunun en çok güvendiği bakanları belirlemeyi amaçlayan ankette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en güvenilir üç bakan arasında yer aldı.

Bu sonuç, Bakan Özhaseki'nin halk nezdindeki güçlü imajını ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

Anketin Detayları Hbs Araştırma Şirketi'nin anketi, çeşitli demografik gruplardan binlerce katılımcıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılara, mevcut bakanlar arasında en çok güvendikleri isimler soruldu ve sonuçlar dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, Özhaseki, istikrarlı duruşu ve icraatlarıyla halkın güvenini kazanan isimler arasında ilk üçte yer aldı.