Özkan Yalım'dan ek ifadesinde çarpıcı itiraf: ''Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim, 115 imza topladım'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, savcılığa verdiği ek ifadede çarpıcı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'e seçim masrafları için 1 milyon TL verdiğini ve 115 delege imzası toplayıp Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini açıklayan Yalım, iş vaadi karşılığı oy isteyen delegeleri de anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada sular durulmuyor.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılığa verdiği ek ifade, siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İfade tutanaklarına göre Yalım; kurultay sürecinde mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in seçilebilmesi için aktif koordinasyon yürüttüğünü, Özel'e 1 milyon TL maddi destek sağladığını ve 700'e yakın delegeyle birebir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini itiraf etti.

"Özgür Özel'e 1 Milyon TL Verdim, 115 İmzayı Selin Sayek Böke'ye Teslim Ettim"

Ankara Çankaya'da kurulan seçim koordinasyon merkezinden süreci yönettiğini belirten Yalım, yaklaşık 40 ili gezerek delegeleri Özel lehine ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

Yalım, kurultaydan hemen önce topladığı ıslak imzalı destek beyanlarına ilişkin, "115 delegeden ‘CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum' yazılı imzaları topladım ve bunları bizzat Selin Sayek Böke'ye teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda en çok tartışılan para transferi iddialarına da açıklık getiren eski başkan, Özel'e aktarılan 1 milyon TL'nin kongre ve seçim çalışmalarının masrafları için talep edildiğini ve bu meblağı D.G. isimli şahıs aracılığıyla elden teslim ettiğini savcılıkla paylaştı.

Delegeden "İşe Alım" Karşılığı Oy Talebi İddiası

Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise bazı delegelerle yapıldığı iddia edilen pazarlıklar oldu.

Kahramanmaraş delegesi olduğu belirtilen bir kişinin, "İki çocuğumun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde destek veririm" şeklinde talepte bulunduğunu öne süren Yalım, bu kişinin özgeçmiş dosyalarını kurultayın İstanbul sorumlusu olduğunu iddia ettiği Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettiğini belirtti. Yalım ayrıca sürecin genel koordinatörlüğünü Veli Ağbaba'nın yürüttüğünü ifade etti.

Kendi ili Uşak'taki 6 delegeden 5'inin Özel'e oy verdiğini ancak kendilerine hiçbir maddi vaatte bulunmadığını savunan Yalım, kurultay günü salonda herhangi bir delege pazarlığına şahit olmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Yalım'ın avukatları ise dosyada müvekkillerini suçlayacak somut bir delil bulunmadığını ifade ederek takipsizlik kararı talep etti.

İHA