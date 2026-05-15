  4. Özkan Yalım’dan siyasette deprem etkisi yaratacak hamle: Özgür Özel hakkında yeniden ifade verecek!

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında üçüncü kez ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

İstanbul’da tutuklu bulunan ve dün akşam saatlerinde Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilen Yalım, daha önce de Özgür Özel ve bazı CHP’li isimler hakkında iki kez ifade vermişti.

Yalım’ın, yargı sürecinde avantaj sağlamak adına yeni ve kapsamlı bir ifade verme talebi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Rüşvet İddiasıyla Tutuklanmış, Partiden İhraç Edilmişti

Uşak Belediye Başkanı olduğu dönemde, 27 Mart tarihinde 12 kişiyle birlikte gözaltına alınan Özkan Yalım, kamuoyunda otel odasından sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelmişti. Hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle 30 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Yalım’ın bu süreçteki tutumu partisi tarafından da karşılık bulmuştu.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, söz konusu görüntülerin ardından Özkan Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alındığını ve ardından partiden ihraç edildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda iki kez savcı karşısına çıkan Yalım’ın, Özgür Özel ile ilgili vereceği yeni ifadenin içeriği ve davanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Etiketler Özkan Yalım özgür özel CHP etkin pişmanlık rüşvet operasyonu uşak cumhuriyet başsavcılığı Karatepe Cezaevi siyaset
