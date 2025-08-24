Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağına dair iddialara Çerçioğlu'ndan ilk yanıt geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'den CHP'ye geçişinin yankıları sürerken Çerçioğlu hakkında ortaya atılan bir iddia dikkat çekti.

Son olarak Çerçioğlu'nun bir sonraki seçimde AK Parti'nin İzmir aday olacağı öne sürüldü. Çerçioğlu ise Tv100 ekranlarında gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamayla iddiaya yanıt verdi.

Çerçioğlu'nun ifadelerini canlı yayında aktaran Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapmaya başladı.

Özellikle Çerçioğlu’nun AK Parti’ye İzmir sözü alarak geçtiğine ilişkin kimi iddialar oldu. Bu bir dezenformasyon. AK Parti’ye yeni geçmiş bir isim Çerçioğlu. Seçimlere 4 yıl var. Seçimlere kadar siyasette birçok şey olur. Buna rağmen birtakım iç tartışmalar oluşturabilir miyiz mantığıyla manipülatif haber olarak değerlendiriliyor.

Ben de Özlem hanıma sordum. Hem iktidar hem muhalefette bu konuyu merak edenler var, dedim. ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi."