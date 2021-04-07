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Özlem Zengin: Genel Başkanımız arazi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in attığı tweet sosyal medyada gündem oldu.

 AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in attığı tweet sosyal medyayı karıştırdı. Zengin, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Özlem Zengin, ilk olarak şunları söyledi:

 

Genel Başkanımız

Recep Tayyip Erdoğan

“Arazi...Arazi...Arazi...!”

 

Attığı tweete aldığı tepkilerden sonra açıklama yapan Zengin'in sonraki paylaşımı şöyle:

"Yani...

Tüm Teşkilatımız arazide çalışmada olalım..."

 

Zengin'in açıklaması yeterli gelmeyince tepkiler daha da arttı. Bunun üzerine Özlem Zengin şunları söyledi:

"Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, “arazi” sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur... Açık arama gayretinizi siyaset dilini anlama üzerine teksif edin."

Etiketler özlem zengin ak parti tweet
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