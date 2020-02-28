Öztrak: ''TBMM’de bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı yapmalıdır''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplanışında, İdlib gündemiyle toplanan MYK toplantısına dair bilgi verdi.

Öztrak, İdlib’de yaşamını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Öztrak, şunları söyledi:

“Kayıplarımız büyük, acılarımız ise tarifsizdir. Dün gece yaptığımız MYK toplantısında İdlib’deki gelişmeleri değerlendirdik. Bugün devam eden toplantımızda değerlendirmeye devam ettik. TBMM’yi bu konuyu görüşmek üzere kapalı oturumla toplantıya çağırma kararını dün gece almıştık. Bugün de Grup Başkanvekillerimiz TBMM’nin yarın saat 14.00’da olağanüstü toplanması ve konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için TBMM Başkanlığına başvurdu.

“Bu toplantı çağrımız anayasamızdaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Türk ordusu TBMM’nin ordusudur. Anayasamıza göre başkomutanlık TBMM’nin manevi varlığından ayrılmaz bir bütündür.”

‘BİLGİLENDİRMEYİ CUMHURBAŞKANI YAPMALI’

AK Parti, Salı günü toplanacak olan TBMM Genel Kurulu’nun İdlib gündemiyle kapalı oturum şeklinde yapılması ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bilgi vermesi için TBMM Başkanlığı’na başvuru yapacak.

Öztrak, bu duruma tepki gösterdi, şunları belirtti: “Onlarca şehidimiz varken TBMM’nin buna sessiz kalarak hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez. İkinci olarak Anayasamıza göre milli güvenliğin sağlanması ve TSK’nın yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı cumhurbaşkanı sorumludur. Bu meselede TBMM’yi bilgilendirme görevinin atanmış bakanlar yerine seçilmiş sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM’nin manevi şahsına saygının gereğidir. Bu aynı zamanda anayasanın 104. ve 117. Maddelerinin emridir. Sorumluluk makamını bu bilgilendirmeyi kendisi yapmalıdır.

‘YAŞANANLAR SIRADANLAŞTIRILIYOR’

“Meclisin olağan takvimine uydurulması yaşananları sıradanlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. TBMM Başkanını, TBMM’de ortak aklı aramanın önünü açmaya davet ediyoruz. Bizim parti olarak tek beklentimiz budur.”

CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hâlâ bir açıklama yapmamış olmasına işaret ederek, “Sorulara cevap vermesi gereken makam halen sustuğundan soru almayacağım” diyerek basın toplantısını sonlandırdı.