''Parlamenter sisteme dönüyoruz'' diyerek duyurdu: ''Erdoğan cumhurbaşkanı kalacak''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, muhalefetin "parlamenter sisteme dönüş" çağrılarını iktidarın ise "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek" yanıtı için Ankara kulislerinde konuşulan "AYM Başkanlık Sistemi'ni iptal edecek. Parlamenter sisteme dönülecek, Erdoğan cumhurbaşkanı kalacak. AK Parti koalisyon kuracak." senaryosunu kaleme aldı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara kulislerinde ve iş dünyasında dile getirildiğini belirttiği bir senaryoyu köşesine taşıdı. Altaylı'nın 'Senaryo ve film' başlıklı yazısında dile getirdiği kulis bilgisine göre Anayasa Mahkemesi, muhalefetin başkanlık sistemini getiren son Anayasa değişikliğinin iptali için yaptığı başvuruyu gündeme alacak. İptal kararıyla birlikte yeniden parlamenter sisteme dönülecek.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Siyasette son günlerin en önemli meselesi senaryo yazarlığı oldu.

Özellikle de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı senaryoları çok tutuyor.

Muhalefet için sürekli yeni adaylar, yeni isimler bulunuyor ya da bildik isimler sırayla öne çıkarılıyor.

Ancak Ankara’da bir senaryodan daha söz ediliyor ve bu senaryo iş dünyası içinde de başkent kaynaklı olarak giderek daha çok konuşulmaya başlandı.

Bu da “Parlamenter sisteme dönüş” senaryosu.

Biliyorsunuzdur, muhalefetin başkanlık sistemine geçişi sağlayan Anayasa değişikliği ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı itirazlar var.

Yüce Mahkeme bugüne kadar bu itirazları ele almadı, bu itiraz dosyalarının kapağını bile açmadı.

Ankara’daki yeni yazarların yeni senaryosuna göre iktidar partisindeki oy erimesinin devam etmesi halinde, Anayasa Mahkemesi bu itirazları gündeme alacak ve kısa süre içinde karara bağlayacak.

Ve başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliği Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilecek.

Hal böyle olunca başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceğini defalarca ilan etmiş olan iktidar partisi “Hay Allah, bak şu olana. Tam biz Türkiye’nin önünü açacaktık ama Anayasa Mahkemesi engelledi. Ne yapalım. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince” diyerek yeniden parlamenter sisteme dönecek.

Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalacak ve hemen seçime gidilecek.

AK Parti tek başına iktidar olmaya yetmeyen bir oranla bile olsa 1. parti çıkacak.

Sistem parlamenter olduğu için de içinde İYİ Parti’nin de olabileceği bir koalisyon ihtimali ile AK Parti iktidarın parçası olacak.

Böylece parti ve yakın destekçileri açısından son günlerde ortaya çıkan kabus benzeri durum bertaraf edilmiş olacak.

Dediğim gibi bu da senaryolardan biri.

Bu senaryodan bir film çıkar mı, izleyici toplar mı bilmem.

Ama yazanlar var.

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