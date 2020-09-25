Pelosi'nin Türkiye sözlerine Ankara'dan tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün bir gazetecinin “seçimi kaybederseniz iktidarı barışçıl bir şekilde devredecek misiniz” sorusuna, “Ne olacağını görmemiz lazım” diye yanıt vermesi ABD siyasetinde tartışma konusu oldu. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, “Türkiye’de değilsiniz, ABD’desiniz” diye konuşması için Türkiye’nin tepkisini çekti.

KİMLERİN DESTEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Nancy Pelosi’ye tek sorumuz var:

Darbeleri saymazsak, Türkiye’de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?

Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz.

Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir.

TÜRKİYE’Yİ MALZEME ETMEYİN

Pelosi’nin açıklamaları, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz.



İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye’yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump ile iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD’li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD’nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır.

Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD’li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.”

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