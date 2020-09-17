Perinçek bu sefer de Erdoğan'a randevusuz gidebilen tek komutanı hedef aldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına randevusuz olarak girdiği bilinen tek komutan olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı'yı hedef aldı.

Ulusal Kanal'da 'Çıkış Yolu' programına konuk olan Doğu Perinçek, emekli Tümamiral Cihat Yaycı'ya yönelik olarak, "Böylece Cihat Yaycı’nın kimliği de bir kez daha ortaya çıktı. Kendisi koyu bir İsrail yandaşı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Cihat Yaycı'ya yönelik olarak şunları söyledi:

"Kamuoyunda şimdi Atlantikçi kuvvetlerin hep bir İsrail vurgusu yaptıklarını görüyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde kurulan Emekli Amiral Cihat Yaycı'nın başında olduğu Doğu Akdeniz Enstitüsü bildiriler yayımlıyor. Böylece Cihat Yaycı’nın kimliği de bir kez daha ortaya çıktı. Topluma Cihat Yaycı'yı topluma reklam eden çevreler, hatırlayalım; Hep Amerika ve İsrail'e yakın çevrelerdi. Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi gibi, Odatv gibi... Şimdi onların foyaları da meydana çıkmış oldu. Kendisi koyu bir İsrail yandaşı olduğunu gösterdi.

Sayın Cihat Yaycı Türk Ordusunun Amiralidir. Vatanseverliğinden şüphe edilmemesi gerekir ama İsrail ile iş birliği gibi hayali vurguları onun Türkiye’nin Atlantik rotasından ayrılmasına karşı durduğunu gösteriyor."