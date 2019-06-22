Perinçek: ''Erdoğan ile aynı gemideyiz''

“ABD emperyalizmine karşı Tayyip Erdoğan ile aynı gemide olmak, bugün Vatan Savaşı mevzisinde olmanın en belirleyici tavrıdır. Eğer Tayyip Erdoğan düşmanlığına kilitlenirseniz, Türkiye gemisindeki konumunuz ikide bir tehlikeye girer” diyen ve Erdoğan düşmanlığına kilitlenmenin “ABD programının kuyruğuna takılmak” olduğunu söyleyen Perinçek şunları kaydetti:

“Öcalan’ın mektubunu en iyi anlayan Kandil oldu. PKK yönetimi, birkaç kez üst üste bu açıklamanın Öcalan’a ‘PKK’nin direnişini kırmak için yaptırıldığını’ belirtti. Vatan Partisi de o zaman bu gerçeğe dikkat çekti. Öcalan’ın ‘Tarafsız kalın’ çağrısına tepki, PKK/HDP ve CHP’den geldi. Çünkü PKK, HDP oylarını CHP’ye yönlendirmişti. Bu çağrıdan rahatsız olan ABD idi. Çünkü İmamoğlu’na gidecek oyların bir kısmının önü kesiliyordu. Öcalan’ın mektubu, uzun zamandır dikkat çektiğimiz bir gerçeği ortaya sermiştir: PKK/HDP bölünmektedir. Türk ordusunun ve polisinin ayakları altında kalan örgüt, çıkmaza girmiştir ve her çıkmaza giren örgüt gibi bölünüyor.”



