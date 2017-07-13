Perinçek, Erdoğan’ın istifasını istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde tartışma yaratan 15 Temmuz afişleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifa çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz anmaları kapsamında üst geçit ve otobüs duraklarına asılan afişlerde, darbe girişimi sırasında yurttaşların bayraklarıyla tepki gösterdiği askerler yer alıyor.

Bu asılan afişlerde ordunun aşağılandığını söyleyen Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişleriyle Türk Ordusu aşağılanıyor. 15 Temmuz darbesini Türk Ordusu ezmiştir. Mehmetçiği aşağılayan her söylem geleceğe yönelik bir ihaneti içinde taşır. Türk Ordusunu zavallı gösterenler, Amerika’nın İkinci İsrail planına hizmet eder. Türk Ordusu ve Türk Polisi olmasa, Türkiye ne olur? Türk askerini zavallı göstermeye çalışan Cumhurbaşkanlığı hangi silahlı güçle Türkiye’yi yönetecek? Eğer o afişleri kaldırmazsa, Cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir! Eğer Cumhurbaşkanı istifa etmezse, Türk Milleti onu ilk seçimde aşağı indirecektir. 15 Temmuz darbesini Türk Ordusu ezmiştir. Mehmetçiği aşağılayan her söylem geleceğe yönelik bir ihaneti içinde taşır. Bu afişlerden en çok PKK ve FETÖ mutlu oluyor! Bu afişler Türkiye’nin duvarlarına asılamaz” ifadelerini kullandı.