SON DAKİKA
TÜRKİYE'Yİ SARSAN FİLMİN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'nün yeni hedefi gençler ! Veliler dikkat !
FETÖ'nün yeni hedefi gençler ! Veliler dikkat !
Volkswagen'den sonra şimdi de Mercedes skandalı !
Volkswagen'den sonra şimdi de Mercedes skandalı !
Sosyal medyada Erdoğan ve şehide hakarete tutuklama
Sosyal medyada Erdoğan ve şehide hakarete tutuklama
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
NASA'dan dünya için korkutan ''patlama'' açıklaması
NASA'dan dünya için korkutan ''patlama'' açıklaması
Bir ülkeyi karıştıran reklam filmi ! ''Aşırı seksi'' buldular
Bir ülkeyi karıştıran reklam filmi ! ''Aşırı seksi'' buldular
Okay Gönensin bu sabaha karşı hayatını kaybetti
Okay Gönensin bu sabaha karşı hayatını kaybetti
TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Temmuz 2017 08:55

Perinçek, Erdoğan’ın istifasını istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek “Eğer Cumhurbaşkanı istifa etmezse, Türk Milleti onu ilk seçimde aşağı indirecektir” dedi.

Perinçek, Erdoğan’ın istifasını istedi
A+ A-

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde tartışma yaratan 15 Temmuz afişleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifa çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz anmaları kapsamında üst geçit ve otobüs duraklarına asılan afişlerde, darbe girişimi sırasında yurttaşların bayraklarıyla tepki gösterdiği askerler yer alıyor.

Bu asılan afişlerde ordunun aşağılandığını söyleyen Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişleriyle Türk Ordusu aşağılanıyor. 15 Temmuz darbesini Türk Ordusu ezmiştir. Mehmetçiği aşağılayan her söylem geleceğe yönelik bir ihaneti içinde taşır. Türk Ordusunu zavallı gösterenler, Amerika’nın İkinci İsrail planına hizmet eder. Türk Ordusu ve Türk Polisi olmasa, Türkiye ne olur? Türk askerini zavallı göstermeye çalışan Cumhurbaşkanlığı hangi silahlı güçle Türkiye’yi yönetecek? Eğer o afişleri kaldırmazsa, Cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir!  Eğer Cumhurbaşkanı istifa etmezse, Türk Milleti onu ilk seçimde aşağı indirecektir. 15 Temmuz darbesini Türk Ordusu ezmiştir. Mehmetçiği aşağılayan her söylem geleceğe yönelik bir ihaneti içinde taşır. Bu afişlerden en çok PKK ve FETÖ mutlu oluyor! Bu afişler Türkiye’nin duvarlarına asılamaz” ifadelerini kullandı.

 

istifa , açıklama , seçim , doğu perinçek , recep tayyip erdoğan