Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, FOX TV'deki "Liderler FOX'ta" programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı. Pervin Buldan HDP'nin 24 Haziran'da alacakları oy oranına yönelik anket sonuçlarını değerlendirdi. Buldan HDP'nin oy oranına ilişkin, "Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" ifadelerini kullandı.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’ye katılım talebini reddetmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birlikte "Liderler FOX'ta" programının konuğu oldu. Pervin Buldan 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin alacağı oy oranına yönelik anket sonuçlarını değerlendirdi.

HDP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI



Fatih Portakal'ın HDP'nin yüzde 10'luk baraja katılıp katılmayacağı sorusu karşısında Pervin Buldan, "Yüzde 10 seçim barajı bir kere anti demokratik bir sistem. Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Ancak biz bunu bıçak sırtı olarak görüyoruz.

"ŞU AN BIÇAK SIRTINDAYIZ"



Sayın Erdoğan'ın 'HDP'yi baraja gömün' talimatı var. Dolayısıyla biz şu an bıçak sırtındayız. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" dedi.