Pervin Buldan: Irkçılar, kadın düşmanları yeni bir provokasyon peşindeler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde; cezaevlerinde artan hak ihlalleri, Pandora belgeleri, ekonomi, kadınlar ve Erdoğan'ın son açıklamaları yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buldan, kadın mücadelesine geniş yer ayırdığı konuşmasında Başak Demirtaş'ın hedef gösterilmesine ve Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki diyaloga yer verdi. Buldan, "Irkçılar ve kadın düşmanları yeni bir provokasyon peşindeler" ifadelerini kullandı.

Sözlerine 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anarak başlayan Buldan, "Halklarımızın yazını kışa çevirdiklerini unutmadık, unutmayacağız. Ankara ve Suruç, 2015'te seçim ayarlı kaos planı için yola döşenen taşlardan yalnızca bir tanesiydi. 400 vekil verin diyenler, sınırda IŞİD'e koridor açanlar, demokrasi isteyenleri her gün hedef alanlar; bu katliamın ortaklarıdır" dedi.

'BU KUMPASÇILAR, ANKARA VE SURUÇ'UN SORUMLULARIDIR'

Buldan, şunları kaydetti:

"6-8 Ekim protestolarında çoğunluğu partililerimizden oluşan kişiler paramiliter güçler tarafından öldürüldü. 6-8 Ekim ölümlerinden partimizi sorumlu tutmak için kumpas bir dava açtılar. Bu dava devam ediyor. Bu kumpasçılar Suruç ve Ankara'nın da sorumlularıdır. 10 Ekim anmasında insanların üzerine katliam sırasında olduğu gibi gaz sıktılar, insanları gözaltına aldılar. IŞİD’in lanetlenmesinden rahatsız olanlar suçüstü yakalanmıştır. O süreçte yaşananların açığa çıkması için hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

'CEZAEVLERİNDEKİ HAK İHLALLERİ KORKUNÇ BİR BOYUTA ULAŞMIŞTIR'

Buldan, konuşmasının bir bölümünü de cezaevlerindeki hak ihlalleri ve işkencelere ayırdı. "Cezaevlerindeki hak ihlalleri ve işkenceler korkunç bir boyuta ulaşmıştır" diyen Buldan, "Adli Tıp Kurumu, hasta tutukluları bile bile ölüme terk eden bir kurum haline gelmiştir. 12 Eylül'ün işkenceci ruhu bugün yeniden kendisini göstermektedir. AKP iktidarı bilsin ki; içeride ve dışarıda toplumu çökertme planınız başarıya ulaşamayacaktır. Adalet Bakanı'na da açık bir çağrı yapmak istiyorum; görevinizi yerine getirin" diye konuştu.

'AKP İKTİDARI KATI ATIK TOPLAMA İŞİNİ YANDAŞ ŞİRKETLERE VERME DERDİNDE'

Bir süredir AKP'li belediyeler tarafından geri dönüşüm işçilerine dönük polis müdahalelerine değinen Buldan, 'AKP iktidarının katı atık toplama işini yandaş şirketlere verme derdinde' olduğunu söyledi.

"İktidar, çöpten geçinen işçilerin ekmeğine açıkça göz dikmiş durumdadır" diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Otellere, tesislere çöken mafya düzeni bunlara da ilham vermiş olacak ki, mafya gibi kâğıt işçilerinin ekmeğine çökmeye çalışmaktadırlar. Neymiş efendim? Haksız kazanç varmış. Haksız kazancın da, haksız zenginleşmenin de daniskası sizin iktidarınızda vardır."

PANDORA BELGELERİ

- Ayakkabı kutuları gibi pandora kutusu da açılıyor. Kimler var? Saray yapan Rönesans, Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi ödeyip ödemediği belli olmayan Demirören, Türkiye’yi tarumar eden Cengiz, Çalık grubu da var. Hepsinin arkasında da AKP iktidarı var. Yerli ve milli kaçakçılarının kaçardığı her bir kuruş vergi, bu ülkenin insanının emeğinden, alın terinden çalınmaktadır.

ERDOĞAN'A MARKET YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın market ziyaretlerinde fiyatları uygun bulduğunu hatırlatan Buldan, "Cebinde Saray bütçesiyle değil de asgari ücretle git bakalım fiyatlar uygun mu değil mi o zaman gerçeği görürsün" dedi.

'ORTADA BİR KUYRUK VAR DOĞRU; YALAN KUYRUĞU'

Erdoğan'ın "Avrupa'da kuyruklar var, halk yiyecek bulamıyor" sözlerine de yanıt veren Buldan, şunları söyledi:

"Ortada bir kuyruk var doğru. Bu kuyruk yalan kuyruğudur. Kuyruk buradan Avrupa'ya gitti. Açlık bu ülkede, sefalet bu ülkede, çöpten ekmek toplayan insanlar bu ülkede, işsizlikten intiharlar bu ülkede, ama çıkmışlar insanların gözüne baka baka cam ekranlarından her gün yalan söylüyorlar. Sizin ne bu dünyada, ne de öbür dünyada yatacak yeriniz kalmamıştır.

Yurtsuz bıraktığınız öğrenciler, işsiz bıraktığınız gençler, umutsuz bıraktığınız insanlar sizi koltuksuz bırakacak. Ekmeğine göz diktiğiniz geri dönüşüm işçileri sandık geldiğinde sizi dibe öyle bir gönderecek ki bir daha dönüşünüz olmayacak. O gün hızla yaklaşmaktadır."

Kabine toplantısının ardından "Suriye'de gerekeni yapacağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarını da sert bir dille eleştiren Buldan, "Halk sizi de savaş politikanızı da artık istemiyor ve 'edi bese' diyor" dedi.

'BAŞAK DEMİRTAŞ'IN HEDEF GÖSTERİLMESİ NEFRET SUÇUDUR'

Buldan, bir haber kanalının konuğu olan Başak Demirtaş'ın hedef gösterilmesine de sert tepki gösterdi. "Yıllardır çukur kanallarında Selahattin Demirtaş hakkında edilmedik hakaret bırakılmadı" diyen Buldan, Başak Demirtaş'ın hedef gösterilmesinin 'açıkça nefret suçu' olduğunu söyledi.

"Irkçılar, kadın düşmanları yeni bir provokasyon peşindeler" diyen Buldan, Başak Demirtaş'a ve Musa Orhan hakkındaki paylaşımları nedeniyle ceza alan Ezgi Mola ile ona destek veren Farah Zeynep Abdullah'a dayanışma dileklerini iletti.

KARADAĞLI'YA SERT SÖZLER: HADDİNİ AŞAN BİR ERKEK ZAT

Buldan, Altın Portakal Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyaloga ilişkin de konuştu. Yalçın'ı tüm kadınlar adına tebrik ettiğini söyleyen Buldan, Karadağlı ve ona destek veren sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sert sözler söyledi:

"Altın Portakal ödül töreninde haddini aşan bir erkek zat, Nihal Yalçın’a saygısızlık yaptı. Yetinmedi, 'Demirtaş serbest bırakılmalı' dediği için Sevgili Yalçın’ı hedef göstermeye devam etti. Biz sesi kısılan kadınlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. bu da sana kapak olsun."