Pervin Buldan:''Kandil'e Erdoğan’ın onayıyla gittik!''

Pervin Buldan, “İçişleri Bakanının dün akşam katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan’ın bilgisi ve onayı ile gittiğimiz Kandil fotograflarıdır. Ben Salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım.” ifadelerini kullandı.

a Haber ekranlarında Salih Nayman moderatörlüğünde gazeteciler Şebnem Bursalı ve Mahmut Övür’ün sorularını yanıtlayan Soylu, “HDP’li bir kadın milletvekili Gara’ya gitti” iddiasıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında PKK’ya katılan bir kişinin bundan kısa bir süre önce iknaları sonucu adalete teslim olduğunu kaydetmiş ve teslim olan kişinin 2017 yılında önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geldiğini belirten Soylu, sosyal medyadan tanıştığı birisinin kendisini ikna ettiğini anlatmıştı.

Kendisine verilen telefon numarasının eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman’a ait olduğunu kaydeden Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Onu arıyor diyor ki ‘Ben terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler. Söylediği cümle şu ‘Benim başımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle şeyleri konuşma, şuraya gel.’ Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor.

Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri, bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Gara’da eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur’a gidiyor bazen geliyor.

En nihayetinde Gara’dan Mahmur’a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Gara’da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki ‘Bunu tanıdın mı?’ diyor. ‘Hayır tanımadım.’ diyor. ‘Bu Dilan Dirayet Taşdemir.’ diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara’ya geliyor. Gara’da kaldıktan sonra Mahmur’a geçiyor. Mahmur’a da bu arabayla beraber gidiyorlar.”



