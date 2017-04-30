''Pes ettim, yokum'' diyen AK Partili vekile partisinden cevap

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "artık yokum" dedi.

Tayyar'ın hesabından atılan mesajlarda "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti'nin altı oyuluyor, yazıklar olsun", "Pes ettim, artık yokum" ifadeleri kullanıldı.

Şamil Tayyar'a AK Parti Milletvekilli Mehmet Metiner'den yanıt geldi. Metiner şöyle yazdı:

"Şamil kardeşim pes etmek ne demek? Bize yakışır mı hiç yokum demek? Reis varolduğu sürece sorun yok. Ölümüne arkasındayız Reis'in."

"Reis hiç kimsenin mücadelemizi raydan çıkarmasına ve partimizin dibini oymasına asla izin vermez. Reis'e bağlılığımız ve güvenimiz tam!"