Piar Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı: Bu pazar seçim olsa.... Tüm dengeler değişiyor!

Son dönemde peş peşe gelen seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Piar Araştırma'nın yüz yüze gerçekleştirdiği milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken sonuçlar var

Piar Araştırma, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde 2405 kişi ile yüz yüze yapılan Eylül ayı seçmen anketinin sonuçlarını açıkladı.

Piar Araştırma, "Türkiye genelini temsil eden 26 ilde 2405 kişi ile yüz yüze yaptığımız anket çalışmasının güven aralığı %95, hata payı +/- %1,99'dur." diyerek duyurduğu anket sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarına göre, AK Parti 3 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranının altında ve AK Parti-MHP seçmeninin sınıfsal aitliklerine göre farklı partilere yönelimleri var.

Ankette kararsızlar orantısal dağıtılınca iktidar partisinin oyu yüzde 33 seviyesinde çıkıyor.

Ankete göre, AK Parti yüzde 30'un MHP ise yüzde 8'in altına doğru bir düşüş eğilimi içerisinde.

AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen ancak henüz tercih belirtmeyen kararsız seçmenler için anketle ilgili yapılan yorumda da, "saha gözlemlerine göre sosyoekonomik tablonun üst gurubunu oluşturan kesimini CHP, orta gelir grubu ve esnafların ise Deva Partisi'ne oy verme ihtimalleri oldukça yüksek" denildi.

Değerlendirmede, "Kararsız seçmenlerin tercihlerini gizlemesi nedeniyle bu iki partinin asıl oy oranlarının, anket sonuçlarına daha düşük yansıdığını düşünüyoruz" yorumu da yer aldı.

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararsız olduğunu belirten seçmenlere sorulduğunda da bu seçmenlerin muhalefete daha yakın olduğunu gözleniyor.