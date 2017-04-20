Pirus Zaferi hakkında bilmedikleriniz...

Referandum sonrası yeniden gündeme gelen Pirus Zaferi 'hayır' cephesinin dilinden düşmüyor.

Peki Pirus Zaferi ile AK Parti'nin referandumu kazanması arasında nasıl bir bağ var ?

Tarihin tozlu sayfalarında kısa bir gezinti yapalım

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma'ya saldırır ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder. Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan arta kalan üç-beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir. Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır. Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir.

Peki Türkiye'de referandum sonrası oluşan siyasi tablo ile Pirus Zaferi'nin bir ilgisi var mı ? Yorum sizin.