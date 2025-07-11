PKK'nın silah bırakması sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından yaptığı açıklamada ''Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin'' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.