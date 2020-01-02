Polimetre'den dikkat çeken 2020 analizi: 'AK Parti ilk seçimde yok olacak''

Siyasal veri analizi kuruluşu Polimetre, 2020 yılının siyasi öngörülerini açıkladı.

Mevcut siyasi partilere kurulan ve kurulacak olan yeni partilerle ilgili uyarılarda bulunan Polimetre, “Yeni kurulacak partiler en çok AK Parti’den oy alacak. Özellikle CHP’nin belediye yönetimde olduğu yerlerde CHP’den azımsanmayacak oranlarda oy alacak. MHP’den de oy alacaklar, HDP’den oy almayacaklar” öngörüsünde bulundu.

Siyasal veri analisti M. Günal Ölçer’in kurucusu olduğu Polimetre’nin 2020 yılına ilişkin siyasi arenaya ilişkin öngörüleri şöyle.

ERKEN SEÇİM

2020 yılında erken seçim olmayacak, 2021 yılında da erken seçim olmayacak, ancak boş olan milletvekillikleri için seçim yapılabilir.

PARLAMENTER SİSTEM

Parlamenter sisteme dönüş çalışmaları başlayacak, AK Parti+MHP parlamenter sisteme dönüş önerisi getirecekler veya getirilecek öneriyi destekleyecekler, diğer partiler de parlamenter sisteme dönüş önerisine destek vereceklerdir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

2020 olmazsa 2021 yılında Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Parlamenter sisteme geçiş konularında anayasa değişikliği yapılacaktır.

SEÇİM SİSTEMİ

AK Parti+MHP tarafından değiştirilmek istenecek, HDP destekleyecek, seçim sistemi değiştirilecek, seçim barajı düşürülecektir.

ULUSLARARASI GERGİNLİKLER

Suriye gerginliği sürdürülecek, Akdeniz’deki gerginlik sürdürülecek, bölgemizde başka gerginlikler çıkartılacaktır. Gerginlikler nedeni ile 2020 içinde savaş çıkmayacak ancak, parlamenter sisteme dönülmez ise 2021 muhtemelen 2022 yılında bu gerginliklerin Türkiye’nin de içinde olacağı bir savaşa yol açması beklenebilir

AK Parti

Güç kaybetmeye devam edecek, erken seçim istemeyecek, AK Parti’den ümidini kesen seçmen, çoğunlukla yeni kurulacak partilere yönelecek, seçim kanununda değişiklik ve parlamenter sisteme dönüş taleplerini dile getirecek, teşkilatlardan kısmi kopuşlar olacak, ancak milletvekili düzeyinde sayısal anlamda önemli kopuşlar olmayacaktır. Olağanüstü durumların gerçekleşmemesi halinde, ilk genel seçimden sonra iktidarını sürdürebilmesi söz konusu değildir. Yapılacak ilk demokratik seçimleri takiben varlığı fiilen sona erecektir.

MHP

AK Parti iktidarının sürmesi için üzerine düşen görevleri yapmaya devam edecek, MHP’den kopan seçmenler İYİ Parti ve kurulmakta olan partilere yönelecek.

CHP

Belediye yönetimlerinin CHP’de olduğu yerlerde AK Parti+MHP oy oranının arttığını önceki çalışmalarımızda saptamıştık. Bu durum yapılacak ilk genel seçimde CHP için sıkıntı yaratacak, CHP’nin yönetmekte olduğu belediyeler nedeni ile başı ağrıyacak, bu yörelerde oy kayıpları ile karşılaşacaktır. Özellikle İzmir ciddi uyarı vermektedir. Yapılacak ilk genel seçimde yeni kurulan partilerin İzmir’deki oy oranlarının, Türkiye genelindeki oy oranlarından oldukça yüksek olacağı hesaplanmaktadır.

CHP açısından sorun yaratacağı düşünülen diğer büyükşehirlerin Aydın, Tekirdağ, Antalya ve Mersin olacakları öngörülmektedir. Cumhurbaşkanı’nın erken genel seçim kararı almasını bekleyecek, erken veya zamanında yapılacak seçimlerin sandık güvenliği için sözün ötesinde elle tutulur bir çalışması olmayacaktır. İlk genel seçimden sonra kurultaylar süreçleri başlayacak ve genel merkez yönetiminde önemli değişiklikler olacak.

Yeni kurulacak partiler

En çok AK Parti’den oy alacaklar, özellikle CHP’nin belediye yönetimde olduğu yerlerde CHP’den azımsanmayacak oranlarda oy alacaklar, MHP’den de oy alacaklar, HDP’den en oy almayacaklardır. Parlamenter sistem taleplerini dile getirecekler, erken genel seçim isteyecekler, seçim sistemine bağlı olmakla beraber genel seçimden önce birleşmeleri beklenmelidir.

İYİ Parti: Oy oranı artacaktır.

HDP: Oy oranı artacaktır.

ARA SEÇİM

2020- Aralık ayında boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılabilir.

EKONOMİ

İşsizlik artacak, pahalılık artacak, enflasyon artacak, geçim sıkıntısı artacak, iflaslar artacak, hükümette değişiklikler yapılacak, maliye bakanı görevden alınacaktır. Yönetenler, halkın dikkatini işsizlik ve pahallılıktan uzaklaştırmak için Suriye, Libya, Kanal İstanbul gibi yeni gündemler yaratacaklardır.

KANAL İSTANBUL

Yıl içinde temeli atılacak ancak, hiçbir zaman tamamlanmayacaktır. Gerek maddi gerekse uluslararası ilişkiler anlamında Türkiye için baş ağrısı olacaktır.

Polimetre adlı kuruluş kendisini resmi web sayfasında şu ifadelerle tanımlıyor:

“Polimetre; politik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla siyaset ile ilişkilerini ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi veri madenciliği yöntemlerini kullanarak inceleyen ve bu verilerden yararlanılabilir bilgi üreten bir bilim dalıdır.”