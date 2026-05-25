Polis baskını öncesi Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüntüleri ortaya çıktı: 'Önce Kadınlar'

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesine ait yeni görüntüler sızdı. Özgür Özel'in 12. kattaki makam odasından çıkarken "Önce kadınlar" diyerek partilileri yönlendirdiği tarihi anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) liderliği hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından suların durulmadığı CHP Genel Merkezi'nde dün yaşanan polis müdahalesine dair yeni kamera kayıtları gün yüzüne çıktı.

Özgür Özel'in, 12. katta bulunan genel başkanlık makam odasının tahliye edildiği anlardan saniyeler önce çekilen görüntülerde, güvenlik güçleri kapıya dayandığı sırada Özel'in koridordakilere "Önce kadınlar..." diyerek yol verdiği net bir şekilde duyuluyor.

"Butlancılar Tarafından İşgal Edilmeden Saniyeler Önce..."

Söz konusu tarihi anlar, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) faaliyet gösteren "Özgür Özel İletişim" adlı hesaptan kamuoyuyla paylaşıldı. Videonun açıklamasında yer alan, "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri… 'Önce kadınlar…'" ifadeleri, parti içindeki gerilimin boyutunu ve yaşanan kargaşayı bir kez daha gözler önüne serdi.

12. Katta Yaşanan Kritik Anların Detayları

Emniyet güçlerinin binaya giriş yaparak doğrudan 12. kattaki makam odası koridoruna ulaştığı anlarda yaşanan hareketlilik kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde Özgür Özel'in tahliye işlemi sırasında etrafındaki partililere yönlendirmelerde bulunarak özellikle kadın partililerin güvenliğine öncelik verdiği gözlemleniyor.

Makam koridorunda kaydedilen bu görüntülerin 'mutlak butlan' kararı sonrası parti tabanında nasıl bir yankı uyandıracağı siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

