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Polis müdahaleleri sürerken Erdoğan ''sevgilerini'' gönderdi

Polis müdahaleleri sürerken Erdoğan ''sevgilerini'' gönderdi
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1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere polis biber gazı ile saldırırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgilerimi gönderiyorum" diyerek 1 Mayıs mesajı paylaştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü İstanbul'da Taksim'de kutlamak isteyen işçi ve emekçilere polisin biber gazlı saldırısı sürdüğü sırada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Erdoğan, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Etiketler recep tayyip erdoğan sevgilerimi gönderiyorum 1 mayıs
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