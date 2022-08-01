  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Polise yumruk atan vekil hakkında yeni gelişme

Polise yumruk atan vekil hakkında yeni gelişme

Polise yumruk atan vekil hakkında yeni gelişme

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki komisyon kararı, TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki komisyon kararı, TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, geçtiğimiz günlerde toplanarak İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti.

Dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istenen Aydeniz, İstanbul Kadıköy’de polis memuruna yumruk atmıştı.

Etiketler dbp salihe aydeniz dokunulmazlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
Son anketiaçıklandı: İşte Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları
''500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak!''
İstanbul'da konut kiralarının düşeceği tarih açıklandı: ''Yüzde 40 düşecek!''
Edirne'yi şiddetli sağanak vurdu
Bekara, öğrenciye ev vermeyen ev sahipleri şimdi yandı
Sokak ortasında tanımadığı bir kadını hastanelik edip ''sinirliydim'' dedi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak
Nöbetçi eczanelerle ilgili sevindiren karar
Sahibinin ölümüne eğlencesini gerçek sanan köpek sahibinin peşinden atladı