SON DAKİKA
BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI: YENİ İSTİHDAM PAKETİ GELİYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 05 Haziran 2020 13:14

Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Senatosu Başkanı Miloş Vystrcil’e 1915 olayları hakkında tepkisini dile getirdi.

Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'ya 1915 tepkisi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye'nin Çekya'da bulunan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile Birinci Müsteşar Behiç Hatipoğlu, Çekya Senatosu Başkanı Miloş Vystrcil'i makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Bağış, ziyareti sırasında Çekya Temsilciler Meclisinin 2017 yılında 1915 olayları hakkında aldığı kararı ve söz konusu olayları soykırım olarak niteleyen ifadenin Çekya Senatosu'nda 20 Mayıs tarihinde kabul edilen "İkinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 75'nci Yıldönümü ve Özellikle İki Dünya Savaşı Sırasında Gerçekleşenler Olmak Üzere İnsanlığa Karşı Suçların Kınanması" başlıklı kararda yinelenmesi nedeni ile haklı tepkilerini dile getirdi.

 
 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
egemen bağış , Prag Büyükelçisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM