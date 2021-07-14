Prof. Dr. Haydar Baş’a kumpas kuran FETÖ’cü hakim ve savcılar ceza aldı

14 Nisan 2020’de hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın yalan ve iftiracılara tokadı vefatından sonra da devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ’nün Prof. Baş’a yönelik bir kumpası daha çöktü.

Prof. Baş’ı maksatlı bir şekilde terör örgütü üyesi göstererek soruşturma açan ve yıllarca telefonlarını dinleten FETÖ'cü hakim ve savcıların kumpası sonunda ortaya çıktı ve hepsi ceza aldı.

Karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nden çıktı.

FETÖ'cü 34 hakim ve savcının yargılandığı davada, sanıklar kesinleşmiş hapis cezalarına çarptırıldı.

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın avukatı olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

"Haydar Baş hocayı terör örgütü üyesi göstererek soruşturma açan ve telefonlarını dinleten FETÖCÜ hakim ve savcılar ceza aldı. Ancak Haydar Hoca artık aramızda değil. Ne demişler: 'Geç gelen adalet, adalet değildir.' Ve yine ne demişler: 'Mahkeme kadıya mülk olmaz.'"

İfadelerini kullandı.

FETÖ’nün Gerçek Yüzünü İlk O Gösterdi

Türkiye’de FETÖ gerçeğini ve tehlikesini ilk gören ve duyuran isim Prof. Dr. Haydar Baş oldu.

Yaptığı televizyon programları, konferans ve yazılarıyla yıllardır FETÖ tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş ömrü boyunca bu örgütün dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditleriyle mücadele etti.

Örgütün dinlerarası diyalog, ılımlı İslam gibi Vatikan çıkışlı projelere taşeronluk yaptığına sürekli vurgu yapan Haydar Baş, bu örgütün sürekli hedefi oldu.

Bugüne kadar birçok haksız soruşturmaya ve iftiralara maruz kalan Haydar Baş, girdiği tüm hukuk mücadelelerini kazanmayı başardı.