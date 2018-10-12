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  4. 12 Ekim 2018 21:03

Rahip Brunson Almanya'ya gitti

Bugün görülen davada serbest kalan Rahip Brunson önce evine daha sonra özel jetle Almanya'ya gitti.

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Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve  casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri  kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig  Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, "Rahip Brunson ABD Maryland'deki hava üssüne cumartesi gelecek" denildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15  gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra  Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldı.

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Brunson ve eşi Norine Brunson, akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes  Havalimanı CIP kapısına geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı  Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanına kadar eşlik etti.

Havaalanında geniş güvenlik önlemi alındı.

Brunson, eşiyle özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un  Almanya'ya gittiğini, 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisini  paylaştı.



AA

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