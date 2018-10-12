Rahip Brunson evine ulaştı

ABD'li papaz Brunson davasında adli kontrol kaldırıldı. Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip serbest bırakıldı.

Brunson, saat 18.10'da Alsancak semtindeki evine geldi. Denetimli serbestlik görevlileri de Brunson ile birlikte eve geldi. Evdeki elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alan görevliler, daha sonra evden ayrıldı.

Brunson evinde geçirdiği birkaç saatin ardından, evinden ayrıldı. Brunson ABD'ye gitmek üzere havalimanında.





ABD’li rahip Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi cezası ve yurt dışı yasağı da kaldırılan Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, rahibin hızla ABD’ye döneceğini belirterek “Brunson evinden derhal havaalanına, oradan da ABD’ye gidecek.” dedi. Reuters da Brunson’ın ABD’ye gitmek için uçağa bindiğini duyurdu.

AVUKATI MAHKUMİYET KARARINA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan Brunson’ın avukatı mahkumiyeti kabul etmediklerini belirterek temyize gideceklerini belirtti ve “Brunson artık evinde. Trafik olduğu için biraz geç kaldı. Benim ABD’ye askeri bir uçakla gideceğine dair bir plandan haberim yok” dedi.

“ELEKTRONİK KELEPÇEYİ ÇIKARDILAR”

Alsancak’taki evine gelen Brunson’a, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da eşlik etti. Brunson’ın eve girişi esnasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Brunson’dan sonra eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da eve geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Brunson’ın evinde elektronik kelepçesini çözerek serbest kalma işlemlerini tamamladı.

ABD’DEN OLUMLU AÇIKLAMALAR

Serbest kalan Brunson ile ilgili ABD’den de peş peşe açıklamalar geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence “Brunson kısa süre sonra ABD’ye gelecek” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise “Brunson ve cesur eşini ABD’ye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.