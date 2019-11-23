Rahmi Turan sonunda açıkladı: “Erdoğan’la görüşen Muharrem İnce”

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın önceki günkü “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısıyla başlayan tartışma devam ederken, Turan'dan flaş bir açıklama geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle İngiltere'de tedavi gören Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

Turan, Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Kaynağımın bana söylediğine göre, Beştepe’de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş” dedi.

İşte Turan'ın açıklamaları:

“Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum.

Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…"

MUHARREM İNCE'DEN SMS'LE YANIT

Rahmi Turan'ın bu açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Muharrem İnce'den ise yanıt SMS ile geldi.

CNN Türk ekranlarında Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programının konuklarından Barış Yarkadaş, Muharrem İnce’nin Rahmi Turan'ın açıklaması sonrasında gönderdiği özel mesajı gösterdi.

Mesajda İnce’nin “Eğer benim görüştüğüme dair bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım” dediğini gözüküyor.

Muharrem İnce ayrıca daha önce Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) 20 Kasım 2019

Erdoğan'dan ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt: Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyarım

İşte Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran yazısı