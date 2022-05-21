Rasim Ozan Kütahyalı: Erdoğan istemezse o koltuktan ayrılmayabilecek güçte

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Tayyip Erdoğan bu devletin başı olarak istemezse o koltuktan ayrılmayabilecek güçte'' dedi.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Kütahyalı, bir kullanıcının "İktidar değişir mi" sorusu üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

"O KOLTUKTAN AYRILMAYABİLECEK GÜÇTE"

"İktidar-muhalefet olayı fake" diyen Kütahyalı şöyle devam etti:

"Bugün yüzde 80’lik toplumsal zemine dayanan bir REJİM, dehşet güçlü bir DEVLET var, 2020’lerde kesinlikle iktidar yapısı bu. Tayyip Erdoğan bu DEVLET’in Başı olarak istemezse o koltuktan ayrılmayabilecek güçte. Ama kontrollü bir değişim de olabilir"