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Recai Kutan hayatını kaybetti

Recai Kutan hayatını kaybetti
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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.

RECAİ KUTAN KİMDİR ?

Mehmet Recai Kutan, 5 Nisan 1930'da Malatya'da doğdu. Necmettin Erbakan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından ve Millî Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Türk siyasetçi.

İlk, orta ve lise tahsilini Malatya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde çalıştı.

1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu.

1977 seçimlerinde, Millî Selamet Partisi'nden Malatya milletvekili, 1977 koalisyon hükûmetinde imar ve iskân bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.

1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak meclise girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev yaptı.

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. 1999 genel seçimleri sonucu meclise girdi. Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi.

Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. Sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongrede Necmettin Erbakan'a devretti, ancak, 29 Aralık 2003'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevlerinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etti. Bu tarihten itibaren Recai Kutan, genel başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı. Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, genel başkanlık görevini bu sefer seçimle üstlendi. 2007 genel seçimlerinden sonra genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti.

Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulunda üyeliğinin yanısıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin genel başkanlığını da yürütmekteydi.

İyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilen Kutan, 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlendi ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur. Eşi Mebrure Kutan 12 Kasım 2009'da kanser nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

Etiketler recai kutan vefat etti Saadet Partisi Kurucu genel başkanı Saadet Partisi saadet
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