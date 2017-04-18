Referandum sonrası 3 kritik konu

Referandum sonuçları, iktidar partisinin birden fazla konuda hızla karar vermesini gerektirecek. Kabine değişikliği, en kesin konu olacak. Kabinede en az 10 bakanlıkta değişiklik veya görev kaydırması bekleniyor. Erken seçim kararı, yeni kanun hükmünde kararnameler (KHK), acil düzenlemeler ve uyum yasaları ise diğer önemli başlıkları oluşturacak.

DEĞİŞİKLİĞİN BAŞLICA NEDENLERİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Kabine değişikliği Kampanya süresince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yüksek ihtimal olduğunu söylediği kabine değişikliği, önümüzdeki günlerde en çok konuşulan başlık olacak. Referandum öncesinde gündeme gelen ancak sonrasına bırakılan kabine değişikliğinde en az 10 bakanlıkta değişim veya kaydırma gündemde olacak. AK Parti kulislerine göre, bunda en önemli belirleyici ‘Karar alma ve proje üretme’ konusundaki yeterlilik olacak. FETÖ ile mücadelede etkin olma ve uyum sorunu da diğer tercih sebeplerinden birini oluşturacak. AK Parti için yeni dönem, özellikle ekonomi gibi kritik konularda, hızlı ve doğru karar alabilmek olacak. Yeni dönemde hem genel seçim hem de başkanlık seçiminde başarılı olmayı, yeni kabinenin kararları etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın çalışan isimlerin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu biliniyor. Görevlendirmeleri yeni yapılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın görevine devam edeceği belirtiliyor.

‘YÜZDE 51.4 RİSKLİ’ YORUMU

Erken seçim Referandum sonuçları, partide erken seçim seçeneğinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Erken seçim, hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi anlamına geldiği için referandumdan çıkan yüzde 51.4’lük oyun riskli olduğunu söyleyenler var. Bu grup, bu nedenle seçimlerin 2019’dan önce yapılmayacağı ve bu sürecin ‘uzlaşma ve tamir’ için kullanılacağını iddia ediyor. Partideki diğer grup ise sürecin fazla uzatılmadan en geç 2018 yılının baharında seçim yapılması gerektiğini dile getiriyor.

ACİL DÜZENLEMELER

Acil düzenlemeler ve uyum yasaları AK Parti’nin yoğun gündemindeki diğer konu ise yasama faaliyeti olacak. Parti, uyum yasalarından önce OHAL’i uzatacak. Sonra da iki haftadan beri beklettiği yeni OHAL KHK’sını yayınlayacak. Ardından çalışmaları tamamlanan istihbaratın yeniden yapılanmasına ilişkin düzenleme gündeme gelecek. İç ve dış istihbarat iki ayrı yapı olarak, Cumhurbaşkanı’na bağlanacak. Seçim Yasası, Siyasi Partiler Yasası ve TBMM İçtüzüğü için Adalet Bakanlığı ve partinin hukukçu üyelerinden oluşturulan komisyonlar çalışacak. Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nın tek çatı altında toplanması da bir seçenek olarak değerlendirilecek.