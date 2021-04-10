Reklam panosu ilanlarına ''Cumhurbaşkanına hakaret'' soruşturması

Bursa'nın Mudanya ilçesinde reklam panolarına verilen ilanlarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bursa Valiliğince yapılan açıklamada da "Mudanya Belediyesine ait 6 reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

KIRŞEHİR'DE DE KALDIRILDI

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının, bir siyasi partinin kentteki billboard ve raket afişlerinde Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bir siyasi partinin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin Cumhurbaşkanına hakaret suçu içermesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Toplatılan afişlere el konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir il merkezinde bir siyasi partinin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir."

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu son olarak resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında '128 milyar dolar nerede?' ifadesini kullandı.