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  4. 08 Mart 2020 11:50

Rus Dışişleri Lavrov'un Erdoğan'a ne dediğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmaya dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rus Dışişleri Lavrov'un Erdoğan'a ne dediğini açıkladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmaya dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmanın bazı yayın organlarında 'yanlış anlaşılarak' paylaşıldığını bildirdi.

Bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.

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erdoğan , moskova , lavrov
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