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  4. 08 Şubat 2020 17:31

Rus heyet Ankara'da

Rusya'dan, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Rus heyet Ankara'da
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik görüşmelerin yapılacağı ve İdlib muhtırasının ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda Ankara'ya gelen Rus heyetin temaslarının basına kapalı şekilde devam edeceği kaydedildi.

DHA

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