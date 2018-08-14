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  4. 14 Ağustos 2018 12:24

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Lavrov’un Ankara temaslarında, ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca program çerçevesinde Lavrov 10. Büyükelçililer Konferansı’nda da konuşma yapacak.



İHA

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