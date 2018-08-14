Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Lavrov’un Ankara temaslarında, ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca program çerçevesinde Lavrov 10. Büyükelçililer Konferansı’nda da konuşma yapacak.







