Rusya'dan flaş açıklama ! Putin Türkiye'ye geliyor

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) 7. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eşbaşkanlıklarında 3 Nisan’da Ankara’da yapılacak.

Rusya cephesinden Putin'in Türkiye zirvesine ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sarayı, Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara ziyaretinde Türkiye ile enerji alanındaki stratejik projeler ile başta Suriye olmak üzere uluslararası konuları ele alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınarak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi. Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin resmi temel atma töreni de yapılacak.

SURİYE ZİRVESİ 4 NİSAN’DA

Suriye konulu üçlü zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacağı ifade edildi.